Laramide Resources: Starke Wirtschaftlichkeitsstudie für Uranprojekt Churchrock!

Anzeige / Werbung

Die Zahlen sind jetzt schon stark, können potenziell aber sogar noch optimiert werden.

Was für ein Timing! Erst heute Früh haben wir die Leser von Goldinvest.de darauf aufmerksam gemacht, dass die kanadische Urangesellschaft Laramide Resources (WKN 157084 / TSX/ASX LAM) stark von den jüngsten, positiven Entwicklungen im Uransektor profitiert - und jetzt legt das Unternehmen brandaktuell starke Wirtschaftlichkeitsdaten zu seinem Churchrock-Projekt im US-Bundesstaat New Mexiko vor!

Das Churchrock-Projekt und die nahgelegenen Liegenschaften stellen eines der größten und hochgradigsten, nicht entwickelten ISR-Uranprojekte der USA dar (In Situ Recovery)! Churchrock liegt am westlichen Ende des Grants-Mineralgürtel, im Hauptteil des ehemaligen Bergbaudistrikts gleichen Namens. Das Projekt befindet sich im Subdistrikt des Grants-Mineralgürtels im nordwestlichen New Mexico, des reichsten, historischen Urandistrikts der USA. Hier wurden zwischen 1948 und 2002 rund 340 Mio. Pfund Uran gefördert!

Lange Betriebsdauer und hohe Wirtschaftlichkeit

Und womöglich wird Laramide in Zukunft die Uranproduktion der Region weiter steigen lassen, denn die soeben veröffentlichte PEA (Preliminary Economic Assessment / vorläufige Einschätzung der Wirtschaftlichkeit) zu Churchrock sagt dem Projekt eine Lebensdauer von 31 Jahren sowie eine Gesamtproduktion von 31,2 Mio. Pfund voraus.

Ein Vorteil der In-Situ-Methode sind die anfänglichen Investitionskosten, die mit 47,5 Mio. USD ebenso am niedrigen Ende der Kostenspanne liegen wie die operativen Kosten pro Einheit (Steuern und Abgaben eingeschlossen) von 27,7 USD pro Pfund und die AISC (all in sustaining costs) von 34,83 USD pro Pfund!

Die PEA bescheinigt dem Churchrock-Projekt einen internen Zinsfuß (IRR) von 62% vor Steuern und einen Nettobarwert (mit einer Abzinsung von 8%) von 278 Mio. USD. Nach Steuern liegt der IRR bei weiterhin hohen 56% und der Nettobarwert (8%) bei 239 Mio. USD! Dabei setzt Laramide einen Uranpreis von "nur" 75 USD pro Pfund Uranoxid (U3O8) an, während sogar der Spotpreis aktuell bei über 90 USD pro Pfund liegt. Der Studie zufolge kann Churchrock über die gesamte Betriebsdauer hinweg einen Cashflow von mehr als 1 Mrd. USD mach Einkommenssteuer generieren!

Zahlreiche Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit noch zu verbessern

Allerdings handelt es sich bei den oben genannten Zahlen um das Basisszenario. Laut Laramide besteht aber z.B. das Potenzial auf eine beschleunigte Entwicklung der Ressource über genannten die 1 Mio. Pfund Uran pro Jahr hinaus. Die vorhandene Lizenz erlaubt in der geplanten Zentralverarbeitungsanlage eine Kapazität von bis zu 3 Mio. Pfund pro Jahr.

Darüber hinaus, so Laramide weiter, könnte es auch möglich sein, die Gewinnungsraten zu erhöhen. In der PEA wird von einer Ausbringungsrate von 68% im Produktionsgebiet ausgegangen. Zudem könnte die bestehende Ressource durch Bestätigungs- und Explorationsbohrungen erhöht werden, und die Ressource von Crownpoint in zukünftige Produktionsplanungen einbezogen werden. Und, so Laramide, es sei potenziell auch möglich, einen Uranpreis von über 75 USD pro Pfund zu realisieren. Bei einem Spotpreis von 90 USD pro Pfund beispielsweise, würde der Nettobarwert (8%) nach Steuern bereits bei 294,497 Mio. USD liegen, so das Unternehmen!

Kein Wunder, dass sich Laramides CEO Marc Henderson zufrieden zeigt: "Laramide freut sich über die Ergebnisse dieser PEA-Analyse des Churchrock-Projekts, die die erste Wirtschaftlichkeitsstudie darstellt, die die gesamte große und robuste Ressource berücksichtigt, die für eine ISR-Erschließung in Frage kommt. Die Studie bestätigt, dass Churchrock über das Potenzial verfügt, ein langlebiges Projekt mit hohen Margen zu sein. Wichtig ist, dass Churchrock als fortgeschrittenes Erschließungsprojekt im Westen der Vereinigten Staaten gut positioniert ist, um einige der potenziellen Bedenken der Nuklearversorgungsunternehmen hinsichtlich der Versorgungssicherheit zu zerstreuen. Diese spiegeln sich deutlich in den Uranspotpreisen wider, die dramatisch gestiegen sind und jetzt 90 $/lb übersteigen."

Fazit: Das Timing für Laramide, um aufzuzeigen was man an Churchrock hat, könnte kaum besser sein. Denn das aktuelle Umfeld für Urangesellschaften ist mehr als nur positiv. Genau wie unserer Ansicht nach die jetzt vorgelegten Zahlen, die zudem noch vergleichsweise konservativ gerechnet erscheinen. Geht man also davon aus, dass der Uranpreis weiter steigt, dann ist natürlich auch zu erwarten, dass die Wirtschaftlichkeit von Churchrock und damit der Wert von Laramide weiter steigen. Dass es sich nach wie vor um eine riskante Spekulation handelt, wie im Rohstoffsektor eigentlich immer, wollen wir nicht unerwähnt lassen.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Laramide Resources halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Laramide Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: CA51669T1012,AU000000LAM5