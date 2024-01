Die erste private Mondlandungsmission Peregrine Mission One wird ihr Ziel wohl nicht erreichen. Ein letztes Selfie aus dem All gibt es trotzdem noch. Nach dem Ausfall eines Antriebssystems ist Peregrines Landung auf der Mondoberfläche unwahrscheinlich. Die weltweit erste private Mondlandung steht damit kurz vor dem Aus. Dennoch versorgt der X-Kanal von Astrobotic, dem Unternehmen hinter der Peregrine Mission One, gespannte Space-Fans noch mit Updates. ...

