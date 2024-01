Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy schließt 3,9-MWp-Solar-PV-Kraftwerk in Rumänien an das Stromnetz an

- Das Unternehmen hat ein weiteres Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 3,9 MWp in der Nähe von Faget, Kreis Timi?, fertiggestellt und ans Netz angeschlossen. - Die jährliche Gesamtproduktion des Kraftwerks wird voraussichtlich rund 5,8 GWh betragen, was auf der Grundlage der aktuellen Terminpreise für Grundlaststrom in Rumänien zu erwarteten Einnahmen von rund 550.000 EUR im Jahr 2024 führt.- In Rumänien wird das Unternehmen Anfang dieses Jahres vier weitere Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 16,9 MWp in Betrieb nehmen.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder ...

