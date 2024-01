An der Aktie der Bitcoin Group ist die Erholungsrally des Bitcoin im Vorjahr lange Zeit vorbeigegangen. Kurz vor dem Jahreswechsel hat sie allerdings eine fulminante Aufholjagd gestartet, an die sie auch am heutigen Donnerstag anknüpft. Die positive Branchenstimmung nach der Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA treibt dabei den Kurs.Während der Bitcoin selbst nach der wegweisenden ETF-Entscheidung der SEC am Vorabend zunächst nur langsam in Fahrt gekommen ist, hat die Aktie der Bitcoin ...

