DJ XETRA-SCHLUSS/Risikoaversion steigt mit US-Verbrauerpreisen

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach unten gegangen. Nach einem freundlichen Start hielt sich der DAX lange Zeit auf unverändertem Niveau. Die leicht höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise lieferten dann den Game-Changer, der Index schloss 0,9 Prozent tiefer bei 16.547 Punkten. Die Daten belegten, dass die Inflation nicht so schnell sinken wird, wie sie zuvor in die Höhe geschossen war. Dies bedeutet, dass die US-Notenbank erst später im Jahr - und nicht bereits im März - damit beginnen dürfte, die Leitzinsen zu senken. Erstaunlich dabei war, dass sich der Anleihemarkt relativ stabil präsentierte. Dort geben sich die Emittenten aktuell die Klinke in die Hand, die Nachfrage nach Neuemissionen ist extrem hoch.

Unternehmenszahlen setzen Impulse - New Work enttäuscht massiv

Bei New Work (-27%), Muttergesellschaft der Karriereplattform Xing, lief es schon länger nicht rund. Nun wurde ein Konzernumbau, ein Personalabbau im signifikant dreistelligen Bereich, Restrukturierungskosten sowie eine Dividendensenkung beschlossen. "Das etwas geschehen muss, deuteten bereits die Daten der letzten Quartale an", so ein Aktiennhändler. Doch der Ausblick wurde so massiv zusammengestutzt, dass der Konsens gut 30 Prozent Luft nach unten habe.

About You machten dagegen nach Zahlenausweis zum dritten Quartal einen Satz um 10,8 Prozent nach oben. Bei dem Modehändler lag der bereinigte Gewinn (EBITDA) deutlich über Erwartung, Treiber war eine wesentlich bessere Marge.

Die vorläufigen Geschäftszahlen von Rational (+6,7%) für 2023 überträfen sowohl ihre Erwartungen als auch die Konsensschätzungen, kommentierten die Analysten von Alsterresearch. Vor allem gegen Ende des Jahres seien die Geschäfte gut gelaufen, so dass der Umsatz auf Jahressicht um 10 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro gestiegen sei. Für die Aktie von Verbio ging es um 13 Prozent nach unten, nachdem die Analysten der Deutschen Bank das Votum um gleich zwei Stufen auf "Verkaufen" gesenkt hatten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.547,03 -0,9% -1,22% DAX-Future 16.669,00 -1,0% -1,55% XDAX 16.540,10 -1,0% -1,36% MDAX 26.069,95 -0,7% -3,93% TecDAX 3.235,27 -0,8% -3,06% SDAX 13.395,48 -1,5% -4,05% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,12% +25 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 4 35 1 2.916,1 73,3 62,7 MDAX 12 36 2 492,2 29,2 25,1 TecDAX 6 23 1 675,2 21,7 20,7 SDAX 11 55 4 127,5 8,4 6,3 ===

January 11, 2024

