In unserem neuen Video mit Prof. Holger Graf sprechen wir über verschiedene wirtschaftliche Themen wie das Mega-Wahljahr 2024 - u. a. die Europawahl, die US-Präsidentschaftswahl und eine mögliche Wahl in Großbritannien. Zudem sprechen wir über die Wahl in Taiwan im Januar und zu was ein Sieg der Opposition möglicherweise führen könnte. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Zinsentwicklungen und Markterwartungen, insbesondere in den USA, und diskutieren politische Entwicklungen und mögliche Auswirkungen.