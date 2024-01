Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich ging Risen Energy, ein weltweit führender Hersteller von Solar-Photovoltaik (PV), als Gewinner aus über 200 Einsendungen aus mehr als 39 Ländern weltweit hervor. Als einziger Preisträger in der Modulkategorie ist der Triumph von Risen Energy ein überzeugender Beweis für sein unermüdliches Engagement für hervorragende Leistungen.Mit den PV Magazine Awards 2023 wurden bahnbrechende Fortschritte anerkannt und erstklassige Innovationen in der Solarbranche ausgezeichnet Eine hochkarätige Jury aus 19 unabhängigen Fachleuten, die für ihre große Erfahrung und ihr Fachwissen bekannt sind, bewertete die diesjährigen Beiträge sorgfältig.Der Stern des Jahres 2023 geht an die Heterojunction (HJT)-Zelle Hyper-ion, die einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht hat, indem sie eine neue Rekordleistung von 741,456 W bei einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 23,9 % für ihre Hyper-ion-Reihe aufstellte. "Eine Leistung von mehr als 700 W ist für jedes Solarmodul eine bemerkenswerte Leistung, aber der Gewinner von 2023 für Module zeichnet sich durch eine Fülle von Innovationen aus." Kommentiert von PV Magazine. Das Hyper-ion Modul von Risen Energy zeichnet sich durch seine einzigartigen Eigenschaften aus. Es enthält die patentierte 0BB-Zellenverbindung von Risen Energy, die unter dem Markennamen Hyper-link bekannt ist und es von der Konkurrenz unterscheidet. Mit einer branchenführenden Zelldicke von 90 bis 100 Mikrometern und der Option eines Stahlrahmens zeichnet sich dieses Modul durch Design und Funktionalität aus. Hyper-ion bietet einen erstaunlichen Leistungsbereich von 690-715 W bei Abmessungen von 2.384 mm x 1.303 mm und einem Gewicht von 37,5 kg. Im Oktober erreicht das Hyper-ion-Modul einen CO2-Fußabdruckwert von 376,5 kg eq CO2/kWc."Im Vergleich mit der neuesten Version des Exawatt PV Module Tracker hätte Hyper-ion den Rest der HJT-Kategorie deutlich übertroffen", sagte Molly Morgan, eine der Juroren. "Für mich ist es ganz klar, dass in einer Modulkategorie das Modul mit dem höchsten Wirkungsgrad eine Auszeichnung verdient hat."Darüber hinaus hat Risen Energy auch seine Garantie verbessert und übertrifft damit seine TOPCon-Konkurrenten. Das Unternehmen bietet nun eine 15-jährige Produktgarantie und eine 30-jährige Leistungsgarantie, die eine Mindestnennleistung von 90,3 % gewährleistet. Die empirischen Testdaten, die in Zusammenarbeit zwischen Risen Energy und dem National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality (CPVT) in Hainan durchgeführt wurden, ergaben, dass die Hyper-ion-Module die PERC-Module mit einer um 5,13 % höheren Stromerzeugung pro Watt (https://www.prnewswire.com/news-releases/power-generation-5-13-higher----risen-energy-released-empirical-data-of-hjt-hyper-ion-modules-301984761.html) übertrafen."Ich habe dem Risen-Modul eine hohe Punktzahl gegeben, weil der Wirkungsgrad ziemlich hoch ist - ich habe die Mitte des Datenblatts genommen, weil das das Angebot ist - und der Energieertrag ist definitiv ein Vorteil wegen der besseren Temperatur-Koeffizienz und der etwas höheren Bifazialität", fügte George Touloupas, ein weiterer Juror, hinzu.Im Juli wurde die Rangliste der Fortune China 500 für 2023 (https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2023-07/25/content_436290.htm) bekannt gegeben, in der Risen Energy auf Platz 435 steht. Das Unternehmen hat sich konsequent für erschwinglichen Strom und eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen eingesetzt. Durch die kontinuierliche Minimierung der Umweltauswirkungen erzielt Risen Energy nicht nur niedrigere Stromkosten durch eine verbesserte Stromerzeugung, sondern etabliert sich auch als chinesischer Hersteller von Spitzenqualität, der den Anforderungen des globalen Marktes gerecht wird.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-glanzt-als-einziger-gewinner-in-der-kategorie-module-bei-den-pv-magazine-awards-2023-302031883.htmlPressekontakt:Tina,fengtt@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057753/100914985