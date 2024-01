Sui Kurs Prognose 2024: Layer-1-Coin explodiert um 35 % - wie hoch kann SUI steigen?

Was ein Tag am digitalen Währungsmarkt. Erst trieb Ethereum die Märkte nach oben, während der Bitcoin dann doch sehr verhalten in Tag 1 nach der Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs startete. Doch dann kam Momentum auch zur wertvollsten Kryptowährung der Welt zurück. Nun notiert auch der Bitcoin auf Tagessicht über 7 % im Plus. Die 49.000 $ wurden zum ersten Mal seit über 20 Monaten getestet. Der Bitcoin nähert sich langsam wieder einer Bewertung von über 1 Billion $.

Dennoch spielt die Musik heute tendenziell in der zweiten Reihe des digitalen Währungsmarkts. Während Ethereum zunächst deutlich stärker als Solana performte, konnte SOL im Laufe des Handelstages die Performance wieder aufholen. Auf Wochensicht ist ETH dennoch der bessere Layer-1-Coin.

Mit SUI meldet der native Coin der gleichnamigen Layer-1-Blockchain nun jedoch ebenfalls Ansprüche im umkämpften Marktsegment an. Denn ein Kursplus von rund 35 % in den letzten 24 Stunden ist eindrucksvoll. Auch auf Wochensicht schlägt SUI bei volatiler Entwicklung mit über 20 % Kursrendite ETH und SOL deutlich. Welches Potenzial hat die Layer-1-Blockchain also im Jahr 2024? Kommt hier der nächste potenzielle Ethereum- oder Solana-Killer?

SUI explodiert um 35 %: Besser als ADA, SOL und ETH?

Schauen wir uns das Ranking im digitalen Währungsmarkt an, finden wir in SUI einen Top-Performer. Denn an einem fulminanten Handelstag schlägt SUI den breiten Markt und setzt sich an die Spitze der Layer-1-Coins.

Damit konnte SUI auch wieder über 1 $ steigen. Das bisherige Allzeithoch liegt nach Daten von Coingecko bei rund 2,16 $ im Mai 2023. Der Sprung über die psychologisch wichtige Kursmarke könnte hier eine wichtige Trendwende offenbaren.

Der Tageschart zeigt den Sprung auf ein neues Verlaufshoch. Der aufwärtsgerichtete Trend ist intakt. Auch das Histogramm des MACD tickt wieder bullischer höher und die MACD-Linien sind bullisch überkreuzt. Seit dem Sprung über die 50-Tagelinie im November 2023 sehen wir eine gesunde Aufwärtsbewegung, die von dem gleitenden Durchschnitt sauber unterstützt wird. SUI bleibt weiterhin spannend, markttechnisch ist der Aufwärtstrend intakt.

Bullisch! TVL explodiert bei Sui - droht dennoch Gefahr?

Eine stark bullische Entwicklung sehen wir ebenfalls beim Total Value Locked der Sui Blockchain. Denn nach DefiLlama-Daten steigt dieses dynamisch an und erreicht ein neues Allzeithoch bei rund 265 Millionen $. Hier könnte die aktuelle Aufwärtsbewegung erst der Anfang sein. Denn im Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden $ ist die Ratio doch attraktiv und deutlich geringer als bei anderen L1.

Dies wird auch von der Community honoriert, die mitunter eine Eskalation beim TVL konstatiert. Damit wird das Sentiment für SUI durchweg bullischer in der aktuellen Marktphase, die auch Altcoins in der Marktbreite wieder nachgefragter macht.

Ein Blick auf die vollständig verwässerte Bewertung darf jedoch nicht fehlen. Denn diese liegt schon bei über 10 Milliarden $. Token-Unlocks werden also sukzessive die Halter noch verwässern. Dies sollten Anleger in einer SUI Kurs Prognose für 2024 berücksichtigen. Denn nach Daten von Token-Unlocks sind noch 89 % aller Token gesperrt. Die nächste Freischaltung erfolgt hier in rund zwei Wochen.

Was ist die Sui Blockchain?

Doch was ist eigentlich die Sui Blockchain, die noch gar nicht lange am Kryptomarkt vorhanden ist und mittlerweile auf Marktrang 65 notiert.

Noch vor dem offiziellen Start konnte die Layer-1-Blockchain Sui bereits über 300 Millionen US-Dollar an Investitionen einsammeln, unter anderem von Circle und Binance Labs. Hinter Sui steht Mysten Labs, gegründet von ehemaligen Meta-Mitarbeitern. Sui zeichnet sich durch hohe Skalierbarkeit aus und verwendet ein speziell entwickeltes delegated Proof-of-Stake-Verfahren (dPOS) für effiziente Smart Contracts. Ausgewählte Netzwerkknoten validieren Transaktionen und erstellen neue Blöcke, wodurch die Blockchain leistungsfähiger werden soll. Die Ansprüche sind groß - denn Sui möchte das Blockchain-Trilemma lösen. Die Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Dezentralität macht das Netzwerk besonders geeignet für NFTs und Gaming-Anwendungen. Sui setzt dabei auf ein Modell der byzantinischen Konsistenz, mit einem System, das schnelle Transaktionsbestätigungen ermöglicht, ohne auf die Bestätigung aller Transaktionen eines Blocks zu warten.

SUI Prognose 2024: Spannende Dynamik zwischen Adoption & Hype

Die Prognose für SUI im Jahr 2024 ist geprägt von einer spannenden Mischung aus Adoption und Hype, deren Entwicklung unberechenbar erscheint. Charttechnisch könnte ein Durchbruch über die 1-Dollar-Marke den Weg für weitere Kurssteigerungen ebnen, wobei sich Anleger stark an der Price-Action orientieren sollten.

Fundamental betrachtet, steht SUI vor der Herausforderung, sich gegen etablierte Layer-1-Blockchains wie Ethereum und Solana zu behaupten, die über erhebliche Marktanteile, Netzwerkeffekte und einem First-Mover-Advantage verfügen. Obwohl der Ansatz von SUI innovativ und vielversprechend wirkt und sich Total Value Locked (TVL) sowie Handelsvolumen positiv entwickeln, scheint übermäßige Euphorie unbegründet. Entscheidend bleibt, ob die Adoption erfolgreich verläuft und der anfängliche Hype nachhaltig ist. SUI muss beweisen, dass es sich einen festen Platz in dem hart umkämpften Marktsegment der Layer-1-Blockchains verdienen kann.

