ELIQUENT Life Sciences, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Ernennung von Steve Purtell zum neuen Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt. Diese strategische Ergänzung des Führungsteams von ELIQUENT unterstreicht das Engagement des Unternehmens für finanzielle Exzellenz und nachhaltiges Wachstum.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240111296737/de/

Steve Purtell Chief Executive Officer, ELIQUENT Life Sciences (Photo: Business Wire)

"Die Ernennung von Steve kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für ELIQUENT. Während wir die fünf Unternehmen der Validant-Gruppe vereinen und unsere globale Präsenz ausbauen, werden Steves Führungsqualitäten und sein finanzielles Fachwissen eine entscheidende Rolle für unser weiteres Wachstum spielen", sagte Tim Dietlin, Chief Executive Officer von ELIQUENT Life Sciences.

In seiner Rolle als CFO ist Steve für die Leitung und Ausführung aller Finanzaktivitäten von ELIQUENT verantwortlich. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit dem CEO und dem Führungsteam, um sicherzustellen, dass die finanzielle Ausrichtung des Unternehmens mit der strategischen Vision und den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens übereinstimmt. Steve wird auch als wichtige Kontaktperson zu Investoren und der Finanzwelt fungieren und gleichzeitig ein starkes Risiko- und Compliance-Management auf dem wachsenden globalen Markt von ELIQUENT einführen.

Steve ist ein erfahrener Finanzmanager mit fast 30 Jahren Erfahrung, der bei mehreren börsennotierten Unternehmen in verschiedenen Branchen Schlüsselpositionen innehatte. Steve stieß zu ELIQUENT Life Sciences, nachdem er mehr als 10 Jahre bei Six Flags gearbeitet hatte, wo er verschiedene Funktionen im Finanzbereich innehatte, unter anderem als Interim-CFO. Als wichtiger Berater des Chief Executive Officers war Steve für die Verwaltung externer Finanzbeziehungen, strategische Kommunikation sowie Fusionen und Übernahmen für das 1,5 Milliarden Dollar schwere Unterhaltungsunternehmen verantwortlich.

Steve hatte auch Führungspositionen bei Siemens Healthcare inne, wo er als Vice President of Global Commercial Excellence, Vice President of Finance und Treasurer der 25 Milliarden Dollar schweren Healthcare-Sparte des Unternehmens tätig war. Bevor er zu Siemens Healthcare kam, war Steve in Finanzpositionen bei Dade Behring, IMC Global und GATX tätig. Vor seiner Karriere in der Wirtschaft diente Steve als Combat Engineer Officer in der US Army und wurde im Persischen Golfkrieg mit der Bronze Star Medal ausgezeichnet.

Steve hat einen B.S.-Abschluss in Bauingenieurwesen von der US Military Academy in West Point und einen MBA von der Wharton School.

Über ELIQUENT Life Sciences

ELIQUENT Life Sciences ist der Zusammenschluss von fünf globalen Beratungsunternehmen für regulatorische Fragen: Validant, Greenleaf Health, DataRevive, Oriel Stat-a-Matrix und IDEC. Das ELIQUENT-Team arbeitet funktionsübergreifend, um die globalen Lösungen zu liefern, die Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen benötigen, um die Zulassung für ihre Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Die umfassenden Dienstleistungen von ELIQUENT unterstützen Innovatoren in allen therapeutischen Modalitäten, phasenbasierten Pfaden und wichtigen globalen Märkten. Das weitere Wachstum von ELIQUENT wird von GHO Capital, dem europäischen Spezialinvestor im Gesundheitswesen, unterstützt.

Über GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, oder GHO Capital Partners LLP, ist ein führender spezialisierter Berater für Investitionen im Gesundheitswesen mit Sitz in London. Wir setzen globale Fähigkeiten und Perspektiven ein, um wachstumsstarke Chancen im Gesundheitswesen zu erschließen. Dabei zielen wir auf eine paneuropäische und transatlantische Internationalisierung ab, um marktführende Unternehmen von strategischem globalem Wert aufzubauen. Unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei Investitionen spiegelt die unübertroffene Tiefe unserer Branchenkenntnisse und unseres Netzwerks wider. Wir arbeiten mit starken Managementteams zusammen, um langfristige und nachhaltige Werte zu schaffen und die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern, um eine bessere, schnellere und leichter zugängliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ghocapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240111296737/de/

Contacts:

Taryn Fritz Walpole

twalpole@eliquent.com

202-445-7679