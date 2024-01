TALLINN (dpa-AFX) - Bei seinem Staatsbesuch in Estland fügte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem Standard-Look einen besonderen Akzent hinzu: Auf dem olivgrünen Pullover des 45-Jährigen waren am Donnerstag in Tallin im linken Brustbereich in kleine Koordinaten gestickt. Sie kennzeichnen den Ort des von ukrainischen Raketen Mitte April 2022 im Schwarzen Meer versenkten russischen Kreuzers "Moskwa" (Moskau).

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas begrüßte Selenskyj in einem Kostüm in den Farben der Ukraine - sie trug einen knallgelben Blazer über einem dunkelbauen Rock. Staatspräsident Alar Karis wählte hingegen die konservative Variante: Dunkler Anzug mit Weste und weißem Hemd, dazu eine Krawatte und ein Einstecktuch.

Von Kallas erhielt Selenskyj als Geschenk einen weiteren olivgrünen Pullover, den er gleich zu seiner Rede im estnischen Parlament anzog. Darauf geschrieben steht der estnische Begriff "Kaitsetahe" - auf Deutsch etwa: Verteidigungswille. Dieser sei auch in den Herzen vieler Ukrainer vorhanden, betonte Selenskyj in seiner Ansprache./awe/DP/mis/he