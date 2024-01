Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Nachdem er seinen Anteil am Spotmarkt 2023 um das 8-fache gesteigert hat, zeigte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, in einer Keynote den Weg in die Zukunft für die Kryptoindustrie auf.The CryptoArk Keynote (https://www.bybit.com/en/press/the-crypto-ark-keynote) war ein Paradebeispiel für die bedeutenden Fortschritte und Zukunftspläne von Bybit - und ein Beweis für das unermüdliche Bemühen des Unternehmens, die Digital Asset-Industrie voranzubringen. Ben Zhou berichtete dabei über die Erfolge von Bybit, wie etwa das Erreichen von über 20 Millionen Nutzern, die Einführung von 93 neuen Produkten, die Unterstützung von 96 Ein- und Auszahlungschains und der Aufstieg zur drittgrößten Derivatebörse.Darüber hinaus wurde Bybits Verpflichtung zur Einhaltung von Compliance-Regeln durch die Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika und die Niederlande deutlich, was seine Position als vertrauenswürdige, globale Krypto-Plattform untermauert. Die Keynote unterstrich den Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Stabilität der Plattform.Das Unternehmen steigerte die Transaktionskapazität um das Dreifache und erreichte selbst in Zeiten hoher Marktvolatilität eine Verfügbarkeit von 99 %. Ben Zhou kündigte außerdem das ehrgeizige Ziel des Unternehmens an, bis 2024 eine Million Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln.Verbesserungen wie das Unified Trading Account mit neuen Funktionen wie Perp Protect und anpassbaren Sicherheiten unterstrichen das Bestreben von Bybit, eine zuverlässige und benutzerfreundliche Handelsumgebung anzubieten.Im Bereich der Dienstleistungen für Geldinstitute verzeichnete Bybit ein bemerkenswertes Wachstum mit einem Anstieg der institutionellen Partnerschaften um 182%. Durch die Integration von Spot Trading in die Portfoliomarge hat Bybit die Kapitaleffizienz für die Handelsstrategien seiner Kunden erhöht. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen seine Fähigkeiten bei innovativen Handelslösungen durch Angebote wie Copy Trading, KI-gestützte Trading Tools und die Einführung neuer strukturierter Produkte und Vermögensverwaltungsprodukte."Unsere Reise hat gerade erst begonnen", sagte Ben Zhou. "Wir bauen hier nicht nur eine Börse, sondern auch ein Tor zum Krypto- und Web3-Space. Unsere Pläne für 2024 und darüber hinaus sind ambitioniert und haben die Stärkung von Einfachheit, Offenheit und Gleichheit im Bereich der Dezentralisierung ab."Die Crypto Ark Keynote von Bybit war eine Bestätigung der unerschütterlichen Entschlossenheit des Unternehmens, die Kryptoindustrie anzuführen und die Crypto Ark der Welt zu werden. Mit Blick auf das Jahr 2024 kann die Krypto-Community weitere bahnbrechende Innovationen und inklusive Erfahrungen erwarten, welche die Position von Bybit als führender Player in der Zukunft der Branche festigen.Schauen Sie sich hier die Keynote an. (https://www.bybit.com/en/press/the-crypto-ark-keynote)Bybit / TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit gehört gemessen am Volumen zu den drei größten Kryptowährungsbörsen und verzeichnete im Jahr 2018 20 Millionen Nutzer. Das Unternehmen stellt eine professionelle Plattform bereit, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und eine mehrsprachige Community-Unterstützung finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse (https://www.bybit.com/en/press).Kontakt für Medienanfragen:media@bybit.com Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bybit.com Für Updates folgen Sie bitte: Den Communities und sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | YoutubeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2315192/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-weg-in-die-zukunft-der-kryptowahrungen-highlights-der-thecryptoark-keynote-von-bybit-302033364.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097325/100914988