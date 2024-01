The following instruments on XETRA do have their first trading 12.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.01.2024Aktien1 GB00BPNYZL95 MBH Corporation PLC2 US28202V2079 eFFECTOR Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 XS2737652474 AXA S.A.2 FR001400N5B5 Banque Stellantis France S.A.3 XS2748213290 Iberdrola Finanzas S.A.4 USU5876JAN55 Mercedes-Benz Finance North America LLC5 FR001400N8H6 Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]6 US279158AV11 Ecopetrol S.A.7 USU5876JAP04 Mercedes-Benz Finance North America LLC8 USU5876JAR69 Mercedes-Benz Finance North America LLC9 DE000DW6AAT5 DZ BANK AG10 DE000DW6AAS7 DZ BANK AG11 FR001400N7K2 Agence Française de Développement12 DE000CZ439T8 Commerzbank AG13 XS2748850687 Export Development Canada14 XS2742659738 Federation des caisses Desjardins du Quebec15 DE000SLB4360 Landesbank Saar16 XS2748970402 Länsförsäkringar Bank AB17 IT0005579807 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.18 XS2748850927 Municipality Finance PLC19 USQ6535DBR46 National Australia Bank Ltd.20 DE000NLB4X27 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB4YC5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 US66815M2Q97 Northwestern Mutual Global Funding23 AT0000A39K79 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG24 XS2747598444 Saudi-Arabien, Königreich25 XS2747599509 Saudi-Arabien, Königreich26 XS2747599095 Saudi-Arabien, Königreich27 XS2749477134 Dexia S.A.28 XS2729836234 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.29 XS2740429076 Estland, Republik30 IT0005580094 Italien, Republik31 DE000HLB53Z1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB53X6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 USU5876JAS43 Mercedes-Benz Finance North America LLC34 USU5876JAQ86 Mercedes-Benz Finance North America LLC35 USU71000BQ29 Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.36 US91282CJT99 United States of America37 IE00BMXC7W70 iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF