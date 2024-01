Hannover (www.anleihencheck.de) - Die soeben veröffentlichten CPIs aus den USA signalisieren eine kleine Verschnaufpause des amerikanischen Disinflationstrends, so die Analysten der Nord LB.Die Headlinerate der Inflation steige im Monatsvergleich demnach um 0,3%. Die Jahresrate lege ebenfalls auf 3,4% zu. Wie erwartet würden vor allem die Energiepreise, und insbesondere die Kraftstoffpreise für Privatfahrzeuge, preistreibend wirken. Die Kernrate vermöge allerdings weiter abzuschmelzen und unterschreite mit 3,9% das erste Mal seit Mai 2021 die 4-Prozent-Marke. Vor allem deshalb sollte die heutige Veröffentlichung zu den Konsumentenpreisen auch nicht überwertet werden. Insbesondere der Arbeitsmarkt habe sich jüngst zum wiederholten Male robust präsentiert. Ein Handeln der FED sei deshalb zunächst nicht angezeigt. Ganz im Gegenteil könnte die nächste Veröffentlichung zu den CPIs auch wieder in die andere Richtung zeigen, wenn die Volatilität in den Rohstoffmärkten sinke. (11.01.2024/alc/a/a) ...

