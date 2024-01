Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5180 Zsolt Janos ist Finanzdienstleistungs- und Transformationsspezialist, er ist seit 30 Jahren in der Branche tätig. Wir sprechen über AWD, Swiss Life Select Österreich, Cro HU, die Finanzdienstleistungsgeschichte, den Unterschied zum Financial Planning, Selbstständigkeit und viele aktuelle Dinge wie Fomo, Sparpläne, Asset Allocation und vieles mehr. Zsolt podcastet zudem in deutsch und ungarisch, steht noch (viel) früher auf als ich, ist immer wieder ORF-Experte bzw. Financial Planner mit Leib und Seele. Es ist dies eine Crossover-Folge, die nächste Woche auch in Zsolts Podcast gesendet wird.http://aleconsulting.atPodcast "Aus dem Café Satz" (D): ...

