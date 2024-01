Mit einer Art Doppeltop in die saisonal schwache Phase? von Sven Weisenhaus Zu der vorgestrigen Börse-Intern-Ausgabe mit dem Titel "Spiegeln die Kurse die Nachrichtenlage korrekt wider?" erhielt ich den Hinweis eines Lesers, dass diese Frage doch falsch sei. Schließlich würden Kurse Nachrichten machen, und nicht umgekehrt, so der Leser. Börsenmythen gehen oft an der Realität vorbei Mit den Börsenweisheiten ist es so eine Sache. Immer wieder klären wir von Stockstreet über Börsenmythen auf. So ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...