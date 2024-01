Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten in Australien sind mit 4,3% rückläufig, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Rückgang sei zum Teil auf Basiseffekte zurückzuführen. Es werde erwartet, dass die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten weiter abnehmen würden. Der Markt gehe davon aus, dass der Zinsgipfel bereits im November erreicht worden sei und keine weiteren Zinserhöhungen in den nächsten Monaten folgen würden. Spekulationen über mögliche Senkungen würden derzeit als verfrüht gelten. ...

