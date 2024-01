Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Pressekonferenz von FED-Chef Powell beim Zinsentscheid im Dezember heizte die Spekulationen über das Ausmaß der Leitzinssenkungen weiter an, so die Analysten der DekaBank.Zwischenzeitlich sei für den Termin im März eine vollständige Senkung um 25 Basispunkte eingepreist worden. Diese Spekulationen hätten zuletzt jedoch etwas abgenommen, denn die makroökonomische Entwicklung sowie die Mehrzahl der Stellungnahmen einzelner FOMC-Mitglieder stünden bislang im Widerspruch zu einer raschen Leitzinswende. Die Analysten der DekaBank würden daher weiterhin erwarten, dass erst beim Zinsentscheid im Juni eine erste Leitzinssenkung erfolgen werde. Das Potenzial für Renditerückgänge in den kommenden drei Monaten sei folglich begrenzt. ...

