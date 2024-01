Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen zur US-Inflation haben an den Finanzmärkten nur temporär Spuren hinterlassen, so die Analysten der Helaba.So sei es zu erhöhten Kursschwankungen gekommen und die Zinserwartungen seien phasenweise reduziert worden. Letztlich werde aber weiterhin damit gerechnet, dass die US-Notenbank bis zum Ende dieses Jahres Zinssenkungen im Umfang von 125 BP vornehmen werde. Am Rentenmarkt sei es nach den Kursverlusten zu einer Erholung gekommen. Der Euro sei zunächst daran gescheitert, die 21-Tagelinie nachhaltig zu überwinden und auch der DAX habe seine anfänglichen Gewinne nicht halten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...