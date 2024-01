Düpow (ots) -Viele Zahnärzte und Dentallabore sind verzweifelt auf der Suche nach neuem Fachpersonal - jedoch ohne Erfolg. Meist liegt das jedoch an den falschen Maßnahmen, die zur Mitarbeitersuche getroffen werden. Jonas Wieck hat sich dieser Problematik angenommen. Als Geschäftsführer von Dentalbund, einer Marke der Mittelstand Recruiting GmbH, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden in der Dentalbranche hochqualifizierte neue Mitarbeiter zu liefern. Weshalb seine Recruiting-Methoden so erfolgreich sind, erfahren Sie hier.Der Personalbestand von Zahnärzten und Dentallaboren befindet sich an einem Tiefpunkt. Der Fachkräftemangel macht sich deutlich bemerkbar - bestehendes Personal befindet sich im Dauerstress, kann dem Arbeitspensum kaum gerecht werden und muss trotz allem den Generationswechsel ausgleichen. Denn auf die in den Ruhestand tretenden Fachkräfte folgt kein Nachwuchs mehr - Zeit, sich bei der Mitarbeitergewinnung Unterstützung zu suchen. "Traditionelle Wege zur Mitarbeitergewinnung sind in der aktuellen Situation oft nutzlos", erklärt Jonas Wieck, Geschäftsführer von Dentalbund. "Niemand bewirbt sich mehr auf Plakate oder unattraktive Stellenanzeigen. Wer heutzutage eine Zukunft als Team haben möchte, muss auf neue Methoden setzen, die schnell und effizient funktionieren.""Moderne Recruiting-Methoden liefern heutzutage etwas sehr Wichtiges: Zahlreiche Bewerber, die zudem auch noch hochqualifiziert sind", so der Geschäftsführer weiter. Mit seinem Unternehmen hilft er Dentallaboren und Zahnarztpraxen dabei, neue Zahntechniker, Zahnmedizinische Fachangestellte und Praxismanager für ihren Betrieb zu finden. Dabei machen er und sein Team sich den passiven Arbeitsmarkt zunutze und setzen auf Sichtbarkeit in den sozialen Medien. Ebenso unterstützen sie ihre Kunden dabei, zielgenaue Kampagnen umzusetzen und den Bewerbungsprozess so effektiv und angenehm wie möglich zu gestalten. "Mit meiner persönlichen Erfahrung in der Dentalbranche - meine Familie betreibt ein eigenes Dentallabor - gelingt es mir, mich in die Kandidaten hineinzuversetzen und zielführend zwischen Bewerber und Betrieb zu vermitteln", erklärt Jonas Wieck. "Ich sehe genau, wann ich einen Kandidaten vor mir habe, der perfekt in den Betrieb passt."Jonas Wieck: Maßgeschneiderte Strategien für individuelle ErfolgeDie Kunden von Jonas Wieck können sich auf eine individuelle Strategie und eine sorgfältige Auswertung der Ausgangssituation verlassen. "Im ersten Schritt unserer Zusammenarbeit analysieren wir, wie sich der Betrieb positioniert und was er seinen Mitarbeitern bietet", erklärt der Experte. Auf Grundlage dieser Informationen werden zielführende Kampagnen erstellt, die passende Bewerber anziehen. "Die Bewerber durchlaufen zunächst einen unkomplizierten Bewerbungsprozess", erklärt Jonas Wieck. "In einem kurzen Telefonat prüfen wir die Bewerber auf ihre Qualifikationen und ihre Eignung für den jeweiligen Betrieb. So gewährleisten wir, dass unsere Kunden nur mit Kandidaten in Kontakt kommen, die wirklich zu ihnen und ihren Anforderungen passen."Kunden von Dentalbund schätzen nicht nur das spezialisierte Know-how und die langjährige Erfahrung des Teams rund um Jonas Wieck, sondern auch die Effizienz des Angebots. "Die Dentallabore und Zahnarztpraxen stehen bereits unter massiven zeitlichen Druck - sie haben einfach keine Zeit, langwierige Bewerbungsprozesse zu stemmen", weiß der Unternehmer. "Diese Last nehmen wir ihnen von den Schultern und sorgen dafür, dass sie attraktiv auf potenzielle Spitzenkandidaten wirken."Dentalbund als ganzheitlicher Spitzenreiter in der DentalbrancheDentalbund stammt aus einem langjährigen Familienbetrieb, der mit Know-how und Erfahrung bereits seit Generationen die Dentalbranche verändert. Das eigene Dentallabor der Familie, die "Zahntechnik Wieck", wurde vor 30 Jahren gegründet. Vor etwa fünf Jahren wurde der Marketing-Bereich an Jonas Wieck übergeben, der sich unter der Marke Dentalbund letztendlich auf die Mitarbeiter-Rekrutierung in der Dentalbranche spezialisiert hat. Seit zwei Jahren verhilft die Mittelstand Recruiting GmbH vielen Betrieben zu einem leistungsstarken Team."Meine Mission ist es, eine Dentalgruppe mit eigenen Laboren und Praxen zu etablieren, in denen sich Zahnärzte in dünn besiedelten Regionen ganz einfach einmieten können", erklärt Jonas Wieck. Für die nahe Zukunft plant der Experte die Einführung eines ganzheitlichen Consulting-Programms für Zahnarztpraxen, das Rechtsinformation, Strategieberatung, Marketing, Werbung, Praxisoptimierung und Personalmanagement abdeckt. "Wir wollen die Bedürfnisse der gesamten Dentalbranche ganzheitlich abdecken", erklärt der Unternehmer. "Von der Praxisvermietung über Marketing-Maßnahmen bis zur Mitarbeitergewinnung - Dentalbund soll zum wichtigsten Ansprechpartner für Dentallabore und Zahnärzte werden."Sie leiten ein Dentallabor oder eine Zahnarztpraxis, leiden unter Mitarbeitermangel und wollen endlich wieder ihr volles Teampotenzial entfalten können? Dann melden Sie sich jetzt bei Jonas Wieck (https://www.dental-bund.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung!Pressekontakt:Dentalbund by Mittelstand Recruiting GmbHJonas Wieck, GeschäftsführerE-Mail: info@dental-bund.deWebseite: www.dental-bund.deOriginal-Content von: Dentalbund by Mittelstand Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172826/5690215