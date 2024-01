Die in den USA wieder steigende Inflation hat die Märkte nicht erschüttert. Sie setzen weiter auf Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Der Goldpreis konnte anfängliche Verluste wieder aufholen. Nun stellt sich die Frage: Liegt hier ein Fehlausbruch vor oder kommt der Run auf die Marke von 2.100 US-Dollar je Unze?

Höhere US-Finlationsrate als erwartet!

Am Donnerstag hatte der Markt mit Spannung auf die US-Inflationszahlen für den Dezember gewartet. Erwartet wurden 3,2 Prozent, am Ende waren es 3,4 Prozent. Das ist kein Beinbruch, aber die Aktienmärkte legten zunächst den Rückwärtsgang ein. Die Verluste wurden aber noch im Tagesverlauf aufgeholt. Weiter glaubt die klare Mehrheit der Investoren an eine erste Zinssenkung im März durch die US-Notenbank Federal Reserve.

Gold holt Verluste wieder auf!

Und das kommt auch Gold zu Gute. Auch hier setzte es nach Bekanntgabe der Inflationsdaten erst einmal Verluste. Denn wenn es Zinsen gibt, ist das zinslose Gold weniger attraktiv. Allerdings holte auch der Goldpreis wie die US-Indizes seine Verluste wieder auf. Es stellt sich die Frage, wie es nun weitergeht. Solte es keine Zinssenkungen ab März geben, könnte das die Notiz belasten. Kommt allerdings eine Rezession oder Konflikte in Nahost und Osteuropa weiten sich aus, spricht das für höhere Preise.

Was sagt der Gold-Chart?

Charttechnisch befindet sich Gold je nach analytischer Weltanschauung nicht mehr im Niemandsland. Viele glauben, dass der Goldanstieg ...

