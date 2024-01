Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der SSA Primärmarkt zeigt sich derzeit äußerst robust, so die Analysten der Helaba.Insgesamt seien seit Wochenbeginn mit 15 Transaktionen 33,7 Mrd. EUR an SSA-Bonds begeben worden, die Orderbücher seien prall gefüllt gewesen, sie hätten ein Volumen von mehr als 130 Mrd. EUR erreicht. Mit gut 44 Mrd. EUR sei das Neuemissionsvolumen seit Jahresbeginn nochmals um 13% gegenüber den starken ersten beiden Wochen des Vorjahres gestiegen; im Vergleich zu den ersten beiden Wochen 2021 sei es 4,8 mal so hoch. ...

