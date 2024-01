Hamburg (www.anleihencheck.de) - Seit den rapiden Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve hat sich die Nachfrage nach Hypotheken stark verlangsamt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der Häusermarkt habe in den vergangenen Quartalen ordentlich darunter gelitten, was gut an der entsprechenden BIP-Komponente abzulesen sei, die seit dem Beginn des Zinsanhebungszyklus um etwas mehr als 17% zurückgegangen sei. Offensichtlich liege das an den deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen (30 Jahre), die zuletzt sogar ein Hoch von knapp 8% erreicht hätten. Seitdem hätten sich die Hypothekenzinsen ein wenig verlangsamen können, sodass diese derzeit bei etwa 6,62% notieren würden. Insbesondere die Markterwartungen, dass die FED bereits im März die ersten Zinssenkungen durchführen werde, hätten zu diesem Rückgang geführt. ...

