Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der kräftigen Jahresendrally begann der Handel im Kreditbereich im Januar zunächst mit einer Korrekturphase, so die Analysten der DekaBank.Da gleichzeitig eine hohe Neuemissionswelle über die Märkte geschwappt habe, hätten sich die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen stärker ausgeweitet als entsprechende Kreditderivate. Dank großzügiger Neuemissionsprämien seien die neuen Anleihen aber stark gezeichnet worden und hätten erfolgreich platziert werden können. Alte ausstehende Anleihen im Sekundärmarkt hätten in der Folge ihre Spreads ausgeweitet. Auf erhöhtem Renditeniveau sei jedoch bald die Investitionsbereitschaft der Anleger erwacht und die Neuemissionsprämien hätten wieder etwas verringert werden können. Mit dem Beginn der Quartalsberichtssaison würden die Märkte neue Impulse erhalten. Vor allem in den USA könnten die Geschäftsergebnisse deutlich besser als erwartet ausfallen. (Volkswirtschaft Prognosen Januar 2024) (12.01.2024/alc/a/a) ...

