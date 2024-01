Burberry sorgt am Freitag für lange Gesichter bei den Anlegern. Der britische Luxusgüter-Konzern senkt seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024. Bereits im November warnten die Briten, dass die Luxusnachfrage sich verlangsame und die Ergebnisse beeinträchtigen könnte, wenn der Negativ-Trend anhält. Die Aktie verliert zeitweilig zweistellig. Das britische Luxusgüter-Unternehmen teilte am letzten Handelstag der Woche mit, dass es einen bereinigten Betriebsgewinn für das am 30. März endende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...