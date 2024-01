Nach eher unvorteilhaft ausgefallenen US-Inflationsdaten droht dem Deutschen Aktienindex jetzt ein erneuter Test des alten Allzeithochs bei 16.529 Punkten. Hält der Widerstand nicht, wäre die 16.000er Marke das nächste Anlaufziel. Darüber bleibt der Index in seiner Ping-Pong-Zone gefangen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. In den USA startet heute die Berichtssaison traditionell mit den Banken. JP Morgan, die Bank of America und die Citigroup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...