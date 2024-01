Zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsunternehmen gibt es meist Courtagevereinbarungen oder -zusagen. Die darin getroffenen Regelungen werden immer komplexer, doch viele Makler nehmen die Vereinbarungen unreflektiert hin. Hans-Ludger Sandkühler gibt dabei einiges zu bedenken. Ein Artikel von Hans-Ludger Sandkühler. Die Zusammenarbeit zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsunternehmen wird in der Praxis in der Regel in Courtagevereinbarungen oder Courtagezusagen geregelt. Die Komplexität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...