Dahme/Grömitz/Kellenhusen/Grube/Lensahn (ots) -Das OstseeFerienLand lockt mit Stränden, Abenteuern für Groß und Klein sowie ganz viel Natur!Die Ostseebäder Dahme, Grömitz und Kellenhusen bilden gemeinsam mit dem angrenzenden Achterland rund um Grube und Lensahn eine der wohl schönsten Familien-Urlaubsregionen der deutschen Ostseeküste: Das OstseeFerienLand. Mit den breiten, feinen Sandstränden, kilometerlangen Promenaden, zahlreichen Abenteuerspielplätzen und ganz vielen Ausflugszielen für Groß und Klein bietet die Region die perfekte Mischung aus Action und Erholung und ist somit ein ideales Reiseziel für die Sommerferien. Worauf also noch warten, wenn Vorfreude auf einen wunderbaren Urlaub doch die schönste Art der Freude ist? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für die Urlaubsplanung!Auch wenn aktuell noch die kalten Wintertage Einzug halten, so sind die Sommerferien quasi zum Greifen nah und kommen dann doch immer schneller um die Ecke, als man gucken kann. Für Familien, die für ihren Jahresurlaub auf die Ferienzeiten angewiesen sind, ist eine frühzeitige Planung und Buchung daher unabdingbar. Wie gut, dass das Eventprogramm mit Familienfesten, Feuerwerken und Piratenabenteuern im OstseeFerienLand für das Jahr 2024 bereits feststeht und man sich so bei der Planung inspirieren lassen und für die Buchung direkt an seinen Lieblingsterminen orientieren kann.Event-Highlights für Familien - ein kleiner Einblick in das Jahr 2024- OstseeFerienLand-Piratenwoche mit Spielefesten, Abendwanderungen, Schatzsuchen, Bootsausfahrten & vielem mehr vom 5. bis 9. August 2024 in der gesamten Urlaubsregion. Alle Informationen zur PIratenwoche unter www.ostseeferienland.de/familienurlaub/piratenwoche.- Dahme: Jubiläumswoche 725 Jahre Dahme vom 10. - 15. Juni 2024 | Kurpark in Flammen am 4. Juli 2024 | Fire-Abend am 25. Juli 2024 | Dahmer Brückentag am 8. August 2024 | Mittelalterlicher Kurpark vom 16. - 18. August 2024- Grömitz: Familien-Musikfestival Sonne, Strand & Sterne vom 3. - 7. Juli 2024 | Grömitzer Künstlermeile vom 17. - 20. Juli 2024 | Lasershow im Kurpark am 24. Juli 2024 | Höhenfeuerwerk Ostsee in Flammen am 30. August 2024- Kellenhusen: Seebrücke im Lichtermeer am 1. Juni 2024 | Open-Air-Playbackshow am 17. Juli & 7. August 2024 | Promenadenfest vom 26. - 28. Juli 202 | Super Sail Regatta vom 9. - 11. August 2024- Grube: Piraten-Spielefest am Hofcafé "Dat achtere Rahland" am 9. August 2024- Lensahn: Piraten-Spielefest auf dem Museumhsof Lensahn am 5. August 2024 sowie zahlreiche weitere Familienfeste rund um das Jahr auf dem Museumshof LensahnAlle Veranstaltungen auf einen Blick sind jederzeit ganz bequem online unter www.ostseeferienland.de/veranstaltungskalender zu finden.Doch nicht nur der Veranstaltungskalender der Region ist prall gefüllt, auch so haben die fünf Urlaubsorte jede Menge zu bieten. Entlang der Promenaden wartet alle paar Meter ein Abenteuerspielplatz, der von den kleinen Gästen natürlich unter die Lupe genommen werden muss, sodass ein Spaziergang direkt mal einige Stunden dauern kann. Das sollte für Mama und Papa aber kein Problem sein: Geschäfte, Restaurants, Eisdielen, Cafés und die Strandkörbe laden zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein. Zusätzlich warten Familien-Attraktionen für jede Wetterlage wie z.B. der Zoo Arche Noah und die Grömitzer Welle in Grömitz, die Discgolf Anlage von Kellenhusen, der SportStrand mit kostenfreien Programmpunkten in Dahme, der Flugplatz in Grube und der Museumshof Lensahn - und das sind natürlich noch lange nicht alle Highlights!Bei bestem Sommerferienwetter mit viel Sonnenschein - und davon gibt es im OstseeFerienLand mit rund 2000 Sonnenstunden pro Jahr überdurchschnittlich viel! - laden die Strände zum Sonnenbaden, Plantschen und Sandburgenbauen ein. Die Ostsee fällt in allen drei Ostseebädern des OstseeFerienLandes flach ab, sodass sich Klein und Groß entspannt in die Fluten stürzen können. Bewacht werden die meisten Strandabschnitte übrigens durch die Rettungsschwimmer der DLRG, sodass für Sicherheit am Badestrand gesorgt ist! Als kleiner Geheimtipp ist der kurtaxfreie Naturstrand in Grube zu erwähnen, der mit Hunde-, Textil- und FKK-Abschnitten zum Entspannen einlädt.Wenn es mal etwas ruhiger zugehen darf und eine Pause vom Strand eingelegt werden soll, dann kommt ein Ausflug nach Lensahn oder Grube sehr gelegen. In beiden Orten warten unberührte Naturlandschaften, die zum Beispiel zu bunten Radtouren mit der ganzen Familie einladen. In zahlreichen Hofcafés und Hofläden kann unterwegs Halt gemacht werden - auf die kleinen Gäste warten hier oftmals Spielplätze, Streichelzoos und jede Menge zum Entdecken und Erleben.Wer jetzt neugierig geworden ist und die Region genauer unter die Lupe nehmen möchte, der findet alle Informationen online unter www.ostseeferienland.de. Hier kann auch ganz bequem eine passende Ferienunterkunft gesucht und direkt online gebucht werden.