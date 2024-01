Nicht nur die Zahl der Elektroautos steigt, auch die Ladepunkte nehmen zu. Hierzulande dürften es jetzt mehr als 100.000 sein. Dabei werden auch die Schnellladestationen immer mehr. In Fahrzeugen ist unter anderem Nickel verbaut. Ob Kurbelwellen oder Achsen, nicht nur bei Solarmodulen und Windkraftanlagen tut das Metall seine Dienste. Auch ist Nickel ein wesentliches Element in Lithium-Ionen-Batterien. Zugleich, das ist auf der CES, der führenden Elektronikmesse in den USA zu sehen, hält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...