NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AMS-Osram von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 2 auf 3 Franken angehoben. Nach dem gut realisierten Refinanzierungsplan im Dezember habe sie nun mehr Vertrauen in die Fähigkeit des neuen Managementteams, die strategische Neuausrichtung umzusetzen, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar glaube sie immer noch, dass 2024 ein schlechtes Jahr für den Halbleiterkonzern sein werde, aber angesichts der neuen Erwartungen und der strategischen Neuausrichtung des Portfolios sehe sie nun eine bessere Zukunft für die Österreicher. Russo verlagerte zudem den Bewertungshorizont auf 2025./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 15:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4