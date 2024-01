Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet ist der Primärmarkt für Covered Bonds in der zweiten Januarwoche äußerst lebhaft, so die Analysten der Helaba.Die Verschiebung zu längeren Laufzeiten aus der Vorwoche bestätige sich in den letzten Tagen. In der Spanne zwischen drei und zehn Jahren seien Transaktonen mühelos möglich, wobei mittlere Laufzeiten um die fünf Jahre besonders erfolgreich umsetzbar seien. Bei attraktiver Neuemissionsprämie seien in dieser Woche auch schwierigere Transaktionen gut vom Markt aufgenommen worden. ...

