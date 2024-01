© Foto: Michael Kappeler/dpa



Microsoft hat am Donnerstag kurzzeitig Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt, eine Position, die Apple seit 2021 innehatte.Diese Wachablösung spiegelt Microsofts starke Performance wider, getrieben durch seine Beteiligung am ChatGPT-Hersteller OpenAI, die dem Unternehmen eine führende Rolle im Bereich der generativen KI verschafft hat. Microsoft schloss den gestrigen Handelstag mit einem Plus von 0,5 Prozent, was das Unternehmen nun insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von 2,859 Billionen US-Dollar bringt. Zwischenzeitlich stieg der Wert des Unternehmens auf 2,903 Billionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu fiel die Apple-Aktie um 0,3 Prozent und endete mit einer …