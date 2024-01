Die Kreuzfahrt-Reedereien gehörten zu den Unternehmen, die in der Pandemie 2020/21 mit am stärksten betroffen waren. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und nach dem Ende der Pandemie verbuchen die Reedereien einen enormen Nachfrageschub. Was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass die Unternehmen immer noch mit den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen haben.Für die komplette Bereinigung dürfte es sicherlich noch ein bis drei Jahre dauern. Dennoch: Die Perspektiven sind erstklassig. Das spiegelt sich auch in den Wachstumsprognosen wider. 2009 unternahmen knapp 18 Mio. Passagiere Kreuzfahrten. In den Folgejahren gab es ein kontinuierliches Wachstum bis auf fast 30 Mio. Urlauber. Dann der große Einbruch in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021. Im vergangenen Jahr durften allerdings schon wieder neue Rekordzahlen von geschätzt 31,5 Mio. Passagieren erreicht worden sein mit der Zielrichtung, dass 2027 fast 40 Mio. Fluggäste diese Art des Reisens nutzen werden. Die Frage ist aus Sicht von Investoren, ob diese positiven Perspektiven bereits eingepreist sind oder wo es sich noch lohnt, einzusteigen.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 02/2024.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in dieser Ausgabe u. a.:- Mobileye: Großes VW-Ticket?- Infrastruktur-Wette: Spannender Emerging-Markets-ETF- HPE kauft Juniper: 6 %-Bond im Fokus- Musterdepot spekulativ: Hat dieser Wert ein Potenzial von 40 %?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!