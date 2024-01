© Foto: Florencia Martin - picture alliance/dpa



In Argentinien hat sich die Inflationsspirale weiter beschleunigt und erreichte im Dezember einen neuen Höhepunkt. Es steht eine bedeutende Änderung im Bargeldverkehr bevor. Die offiziellen Daten zeigen, dass die jährliche Inflationsrate nun über 211 Prozent liegt. Die monatliche Inflationsrate im Dezember betrug allein 25,5 Prozent, etwas niedriger als erwartet, jedoch folgte dies auf eine starke Abwertung des Pesos im selben Monat. Präsident Javier Milei, der sein Amt am 10. Dezember antrat, hatte versprochen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Mit dieser Entwicklung übertrifft Argentinien sogar Venezuela, das traditionell als Inflationsspitzenreiter in Lateinamerika galt. In …