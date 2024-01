© Foto: ---/kyodo/dpa



Sinkende Erwartungen an ein Ende der lockeren Geldpolitik Japans treiben den Nikkei auf ein 34-Jahres-Hoch!Schwindende Erwartungen an ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan haben den Nikkei 225 am Freitag auf ein neues 34-Jahres-Hoch getrieben. Der japanische Leitindex stieg zeitweise um 2,3 Prozent auf 35.839 Punkte und beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,5 Prozent. Auf Wochensicht verbuchte er ein Plus von mehr als sechs Prozent, berichtet das Handelsblatt. Der breiter gefasste Topix-Index legte am Freitag um 0,5 Prozent zu. Trotz der Erwartung vieler Marktteilnehmer, dass die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik im Laufe des Jahres beenden könnte, …