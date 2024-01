Das Deutsche Aktieninstitut hat seine jährliche Bilanz zu Aktionären in Deutschland veröffentlicht. Zum vierten Mal in Folge liegt die Zahl dieser über 12 Millionen, allerdings ist sie gegenüber dem Höchststand von 2022 auch um gut eine halbe Million gesunken. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland liegt nun schon seit einigen Jahren im historischen Vergleich nicht schlecht. 2022 waren es stolze 12,9 Millionen Menschen, die in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert haben - ein Rekordwert. Wie das ...

