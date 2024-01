Wien (www.fondscheck.de) - Ex-Private-Banking-Leiter von J.P. Morgan heuert bei Family Office an - FondsnewsHåkan Strängh ist seit Anfang des Jahres als Advisory Partner für Ohm Capital tätig, so die Experten von "FONDS professionell". Zu dem Family Office mit Sitz in München sei er von J.P. Morgan Deutschland gewechselt, wo er viele Jahre das Private Banking geleitet habe. Über den Wechsel habe zuerst der Branchendienst "Citywire" berichtet. Håkan Strängh habe die Personalie auf Nachfrage von "FONDS professionell ONLINE" bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...