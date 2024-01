München (ots) -Furiose Statham-Show: THE BEEKEEPER startet auf Platz 1 der Kinocharts!Das Kinojahr 2024 beginnt mit explosiver Action - und keiner hat diese besser drauf als Jason Statham! Nach der London-Premiere am vergangenen Mittwoch auf dem knallgelben Teppich, erobert Statham mit seinem neuesten Action-Kracher THE BEEKEEPER nun mühelos Platz 1 der deutschen Kinocharts und beweist sich einmal mehr als absoluter Erfolgsgarant!In THE BEEKEEPER wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens "Beekeepers" ist.Superstar Jason Statham ("The Expendables 4") zeigt sich in Regisseur David Ayers ("Suicide Squad") THE BEEKEEPER von seiner härtesten Seite und zündet ein unfassbar überraschendes Action-Feuerwerk! An seiner Seite zu sehen sind u.a. Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem: Mockingjay"), Minnie Driver ("The Witcher: Herkunft des Blutes"), Jeremy Irons ("Zack Snyder's Justice League") und Phylicia Rashad ("Creed III: Rocky's Legacy").Pressekontakt:Print/Radio/TVAIM - Creative Strategies & VisionsSimone BachofnerTel.: +49 30 61 20 30 - 70Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deOnlinePURE Online - Digitale KommunikationDana JansenTel: +49 30 28 44 509 - 23Mail: Dana.Jansen@pureonline.dePaul SiwaschTel: +49 152 52745502Mail: Paul.siwasch@pureonline.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5690599