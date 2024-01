Im freundlichen Marktumfeld führt die Aktie von Siemens Energy den DAX an. Nach dem Horrorjahr 2023 steht der Energietechnikkonzern vor einem neuen Erholungshoch. Seit dem Tief im Oktober hat sich die Aktie bereits fast verdoppelt. Etwas Schwung verleiht dabei auch eine neue Studie von Berenberg.Die Experten schrieben in ihrer neuen Studie von einem günstig verlaufenen Schlussquartal für die europäische Stromerzeugerbranche. Die Leistung des durch Windkraft erzeugten Strom sei in dem Zeitraum um ...

