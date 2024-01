Die Stadt Berlin hat im vergangenen Jahr die Zahl der öffentlichen Ladepunkte nahezu verdoppelt. Wie der Senat mitteilt, waren in der deutschen Hauptstadt zum Jahreswechsel insgesamt rund 2.360 Ladepunkte in Betrieb. Ende 2022 waren in Berlin noch circa 1.200 öffentliche Ladepunkte registriert. Bei den nun innerhalb von zwölf Monaten etwa 1.160 hinzugekommenen Ladepunkten handelt es sich sowohl um unterschiedliche AC- und DC-Ladeanschlüsse als auch ...

