Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5182/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #565 geht es um 100 Jahre Kathrein (mit persönlichem Lob für Vorstand Stefan Neubauer durch Magnus Brunner), CIRA-Jahresauftakt, einen weiteren KESt-Dämpfer, News zu Strabag, EAM Laufzeitfonds, Research zu Verbund, Rosenbauer, SBO, Historisches zu UBM und EVN, ein Spoiler zu Horst Skoff und mein Terminplan für kommende Woche. Weiter gehts im Podcast. Bilder: https://photaq.com/page/index/4135 - "40x DAX und bis zu 40x ...

