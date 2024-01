Agrana-CEO Stephan Büttner im boersenradio-Interview zur Zielsetzung in seiner neuen Funktion als CEO & CFO: "Die Zielsetzungen haben sich nicht geändert: Wir wollen das Unternehmen nach vorne bringen, wir werden an der Strategie arbeiten und wir werden das Unternehmen resilienter machen, die Volatilitäten reduzieren bzw. von den Volatilitäten in die Profitabilität bringen. Wir werden versuchen, das Unternehmen noch wertvoller zu machen. Das sind ganz normale Aufgaben, denen sich jedes Management stellen muss. Die Zielsetzungen sind also gleich, entscheidend wird sein, was wir umsetzen können und erreichen werden."Zu den Herausforderungen im kommenden Jahr: "Wir können uns den allgemeinen Marktentwicklungen nicht entziehen. Die ...

