Das indische Unternehmen Yotta, Betreiber von zwei Rechenzentren, hat bei Nvidia 16.000 GPUs im Wert von 500 Millionen Dollar geordert. Es ist der zweite Auftrag in dieser Größenordnung binnen eines Jahres. Das ist nur ein Vorgeschmack für das, was der Ausbau der Rechenzentren für Nvidia bedeuten kann.Elon Musk hat sich festgelegt: "Irgendwann werden alle Rechenzentren KI-Center sein", so der Tesla-CEO im August. Weltweit gibt es knapp 8.000 Rechenzentren. Würden alle Zentren mit 16.000 GPUs ausgerüstet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...