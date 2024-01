Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.01.2024

Kursziel: 62,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



FY-Prognose übertroffen - 2024 startet mit Produktoffensive

Nachdem die Shelly Group AD bereits auf ein ausschließlich von starkem Newsflow geprägtes Erfolgsjahr 2023 blickt, vermeldete das Unternehmen zusätzlich das Übertreffen der Umsatz-Guidance, was sich u.E. auch zunehmend abgezeichnet hatte. Darüber hinaus wurden im Rahmen der CES-Messe die neuen Gen3-Shelly Devices sowie die Erweiterung des Qubino-Sortiments um 8 weitere Produkte vorgestellt.



Starkes Q4 von erfolgreicher Black Week und dem Weihnachtsgeschäft beflügelt: Nach vorläufigen Berechnungen erzielte die Shelly Group in 2023 Konzernerlöse in Höhe von 146,5 Mio. BGN (74,9 Mio. EUR), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 57,2% entspricht und unsere bereits zur letzten Kommentierung erhöhten Erwartungen nochmals übertrifft (144,0 Mio. BGN). Die anhaltende Wachstumsdynamik des Unternehmens ist äußerst beeindruckend und dürfte die Marktentwicklung weiterhin deutlich outperformen. So standen im Schlussquartal 2023 mit 60,2 Mio. BGN (30,8 Mio. EUR) höhere Erlöse zu Buche als im Gesamtjahr 2021 (59,5 Mio. BGN / 30,4 Mio. EUR). Hinsichtlich der Profitabilität halten wir trotz des deutlichen Übertreffens der Top Line vorerst an unserer EBIT-Marge von 24,4% für 2023 fest, was für das Q4 ein Niveau von 20,8% impliziert (Q4/22: 18,7%). Damit dürfte Shelly dennoch die in Aussicht gestellte EBIT-Mindestgröße von 33,2 Mio. BGN, bzw. 17,0 Mio. Euro spürbar überschreiten. Wenngleich dem vorteilhaften Produktmix (starke Nachfrage nach Energiemanagement Devices) im volumenstarken Schlussquartal tendenziell margenverwässernde Rabattaktionen entgegengestanden haben dürften, sehen wir hier sogar noch positives Überraschungspotenzial.

Zahlreiche Produktneuheiten zum erfolgreichen Jahresstart: Im Rahmen der diesjährigen CES in Las Vegas - der weltweit größten Technologie-Messe - launchte Shelly sowohl die Gen3-Produkte als auch 8 weitere Devices im Shelly Qubino Wave Sortiment (Pro- sowie Plug&Play-Segment). Erstere sind mit dem neuen Shelly Chip ausgestattet und dank des 8 MB Arbeitsspeichers nun noch leistungsstärker, was die Grundlage für die Einführung weiterer Funktionalitäten bildet. Die ersten Reaktionen in der Community sind vielversprechend. Zusammen mit dem zunehmenden Fokus auf den Markt für professionelle Anbieter und dem damit einhergehenden Ausbau der Vertriebsstrukturen blicken wir zuversichtlich auf die von uns modellierten Wachstumsraten für 2024/25 sowie das Mittelfristziel von 200 Mio. EUR bis 2026.



Christoph Vilanek seit 1. Januar 2024 Vorsitzender des Verwaltungsrats: Als äußerst positive Signal sehen wir zudem die Ernennung von Christoph Vilanek zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Herr Vilanek bringt als langjähriger CEO der börsennotierten freenet AG nicht nur umfangreiche Kapitalmarkterfahrung in das Gremium, sondern verfügt neben seinem breiten Netzwerk auch über entsprechende Expertise aus bisherigen Aufsichtsratsmandaten.



Fazit: Shelly hat mit 2023 ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Für 2024 bilden die vorgestellten Produktneuheiten u.E. die erste Grundlage für erneut hoch profitables Wachstum. Außerdem befindet sich das Management nach eigenen Aussagen in konstruktiven Gesprächen für das angestrebte XETRA-Listing. Folglich sehen wir den Case sowohl operativ als auch thematisch vollends in Takt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel i.H.v. 62,00 BGN.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28653.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°