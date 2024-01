DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Januar (3. KW)

=== M O N T A G, 15. Januar 2024 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2023 *** 10:00 DE/Statistisches Bundesamt, BIP Deutschland 2023 und Finanzierungssaldo *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:00 EU/Industrieproduktion November 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Demonstration des Bauernverbandes, Berlin 15:00 EU/Sitzung der Eurogruppe 18:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis - DE/Fraktionschefs von SPD, Grüne, FDP, Treffen mit Vertretern der landwirtschaftlichen Verbände - US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt D I E N S T A G, 16. Januar 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember Und Gesamtjahr 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 10:00 DE/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November 10:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, Jahresauftaktpressekonferenz, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Bundesverband WindEnergie, VDMA Power Systems, Deutsche WindGuard, Pk Windenergie an Land - Zubauzahlen Gesamtjahr 2023 für Deutschland *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER *** 12:10 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 13:00 CH/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Diskussion beim Weltwirtschaftsforum zum Thema "Stakeholder Dialogue entitled Musical Chairs: Europe in the New Global Economy", Davos *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar 17:00 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), nimmt an der "Brookings Institute discussion" teil *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q M I T T W O C H, 17. Januar 2024 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q 08:00 DE/OHB SE, Capital Markets Day *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember 09:00 DE/Deutsche Bundesbank, Studie "Bargeld der Zukunft" 10:50 EU/EZB, Zuteilung 7-tägiger Dollar-Tender EZB TENDER *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Wirtschaftsminister Habeck, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 US/Lagerbestände November *** 16:15 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos *** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Empfang bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 21:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), spricht beim jährlichen Event "An Economy That Works for All" 22:10 US/Alcoa Inc, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 18. Januar 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Jahresumsatz 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember 08:00 DE/Baugenehmigungen November 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/EZB, Leistungsbilanz November *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:15 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 16:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energiepolitische Grundsatzrede auf dem Energiedialog 2024 des BEE, Berlin F R E I T A G, 19. Januar 2024 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 09:00 DE/AfD, Pk zur Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2024, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/CDU/CSU, Pk zur Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2024, Berlin *** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 11:00 CH/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Diskussion beim Weltwirtschaftsforum zum Thema "The Global Economic Outlook", Davos 11:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Pk zur Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2024, Berlin 12:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 12, 2024

