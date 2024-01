Microsoft hat Apple am Donnerstagabend erstmals seit Jahren als wertvollstes Tech-Unternehmen abgelöst - zumindest kurzfristig. Am Freitagmorgen steht der iPhone-Konzern wieder auf dem ersten Platz mit einem Börsenwert von 2.879 Milliarden Dollar, Microsoft folgt dicht dahinter mit 2.869 Milliarden Dollar.Die Kursentwicklung der beiden Big-Tech-Titel klaffte in den vergangenen Wochen und Monaten auseinander und gab Microsoft Zeit zum Aufholen. Der Windows-Konzern wird dabei unverändert angetrieben ...

