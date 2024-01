Die Aggregatoren RPX und Sisvel vertraten eine Gruppe von 16 Technologieunternehmen und 20 Patentinhabern beim Abschluss einer Transaktion im Zusammenhang mit Video-Codecs. Die Vereinbarung sieht für die Teilnehmer die Vergabe von Lizenzen für Patente auf der Video Coding Licensing Platform von Sisvel vor und führte zu erheblichen Effizienzsteigerungen bei der Transaktion.

Die Patente werden unter anderem von Dolby, General Electric, Philips, NTT Docomo, Orange, SK Telecom und Toshiba gehalten. Die vollständige Liste der Lizenzgeber ist nachstehend aufgeführt. Alle werden von Sisvel vertreten und beteiligen sich an der Video Coding Licensing Platform des Unternehmens.

"Dies ist ein großartiges Beispiel für eine kommerziell motivierte Zusammenarbeit," bemerkte Nick Dudziak, Head of Strategy bei Sisvel. "Die Organisation dieses Deals gestaltete sich aufgrund der Vielzahl der beteiligten Parteien und Interessen sehr komplex. Aber dank ihrer Entschlossenheit, zu Lösungen zu kommen, ist das Ergebnis eine enorme Transaktionseffizienz."

"Sowohl RPX als auch Sisvel vertreten die Interessen einer großen Gruppe von Kunden aus einer Reihe verschiedener Branchen. Diese Transaktion zeigt klar, wie effizient es sein kann, Unternehmen zusammenzubringen, um gemeinsame Anliegen in Zusammenarbeit anzugehen", ergänzte Ryan Elliott, Executive Vice President, Syndicated Acquisitions bei RPX.

Durch Sisvel vertretene Patentinhaber: B1 Institute of Image Technology, Dolby International AB, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), GE Video Compression LLC, Godo Kaisha IP Bridge 1, IdeaHub, Inc., Intellectual Discovery, JVCKENWOOD Corporation, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korean Broadcasting System (KBS), Koninklijke Philips N.V., Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), NTT Docomo, Orange S.A., Rai Com S.p.A., Sejong University, SK Planet Co., Ltd., SK Telecom, Toshiba Corporation, Xylene Holding S.A.

Weitere Informationen zu den Geschäftsbedingungen der Video Coding Licensing Platform von Sisvel finden Sie unter folgendem Link https://www.sisvel.com/licensing-programmes/audio-and-video-coding-decoding/ oder auf Anfrage bei Sisvel durch Unternehmen, die derzeit eine Lizenz benötigen.

Über Sisvel

Sisvel wird von dem Glauben angetrieben, dass Zusammenarbeit, Einfallsreichtum und Effizienz entscheidend sind, um die Bedürfnisse der Patentinhaber und derjenigen, die Zugang zu ihren Technologien erhalten möchten, zu erfüllen. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt lautet unser Leitprinzip, durch die Bereitstellung und Umsetzung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen.

Sisvel We Power Innovation

