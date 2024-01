DJ PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/12.01.2024/17:17) - (Heidelberg, 12.01.2024/17:15) - Die Ming Le Sports AG, Heidelberg, ISIN DE000A2LQ728, hat ihr Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 121 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -586 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 419 TEUR (Vorjahr: 140 TEUR) sowie Personalaufwand in Höhe von 46 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 611 TEUR (Vorjahr: 350 TEUR) und ein Finanzergebnis von 359 TEUR (Vorjahr: -329 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Rückzahlung einer im Vorjahr abgeschriebenen Wandelschuldverschreibung (372 TEUR) sowie Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (44 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Einzelwertberichtigung auf Forderungen gegenüber den Tochterunternehmen in Hong Kong (448 TEUR) resultierend aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Versuch der Wiedererlangung der Kontrolle über die operativen Tochterunternehmen in China (26 TEUR) und Zinsforderungen (422 TEUR). Da hier aber trotz der unternommenen Anstrengungen völlig unklar ist, ob Vermögenswerte zurückgeholt werden können, wurden die Forderungen wertberichtigt.

Das Finanzergebnis beinhaltet im Wesentlichen Zinserträge aus Ausleihungen an die Tochterunternehmen in Hong Kong (422 TEUR), welche vollständig wertberichtigt wurden (s.o.) sowie Zinserträge und Dividenden aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (143 TEUR). Gegenläufig wurden Wertpapiere im Umlaufvermögen auf den niedrigeren Kurswert zum Stichtag abgeschrieben (-206 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2023 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.429 TEUR (Vorjahr: 1.307 TEUR) aus.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 von einem Jahresfehlbetrag zwischen TEUR 50 und TEUR 160 aus. Mit adhoc-Mitteilung vom 02.11.2023 ging der Vorstand auf Basis einer Rückzahlung in Höhe von 400 TUSD auf den unbesicherte Teil einer bereits zum 31. Dezember 2022 auf den Erinnerungswert abgeschrieben Wandelschuldverschreibung nunmehr von einem positiven Jahresergebnis zwischen 100 TEUR und 200 TEUR. Das vorläufige Jahresergebnis von 121 TEUR liegt innerhalb der Prognose.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 12. Januar 2024 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2023. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Ming Le Sports AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Danner Tel.: +49 6221 64924-85 E-Mail: info@minglesports.de Website: www.minglesports.de

ISIN(s): DE000A2LQ728 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

