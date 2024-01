FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nach US-Preisdaten etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 135,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,17 Prozent.

Preisdaten aus den USA stützten die Anleihen ein wenig. Die Erzeugerpreise waren im Dezember zum Vormonat leicht gefallen, während Ökonomen einen Anstieg erwartet hatten. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Verbraucherpreise waren im Dezember laut Daten vom Donnerstag unerwartet stark gestiegen. An den Märkten wird eine Zinserhöhung in diesem Jahr erwartet. Der Zeitpunkt dafür gilt aber als ungewiss.

Die erhöhte geopolitische Unsicherheit in Nahost stütze Anleihen bisher kaum. Mit Militärschlägen auf Ziele im Jemen reagierten die USA und Großbritannien auf wiederholte Attacken der Huthi-Rebellen im Roten Meer. Die Entwicklung schürt Befürchtungen, dass sich die zahlreichen Spannungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Region zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten ausweiten könnten./jsl/he