H.B. Fuller (NYSE:FUL), das größte reine Klebstoffunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass seine Produktionsstandorte in Lüneburg und Nienburg, Deutschland, die ISCC PLUS-Zertifizierung (International Sustainability and Carbon Certification) erhalten haben. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltigere Zukunft und die Einhaltung internationaler Standards auf allen Stufen der Lieferkette.

H.B. Fuller facility in Lüneburg, Germany (Photo: Business Wire)

Die ISCC PLUS-Zertifizierung, eines der weltweit größten unabhängigen Zertifizierungssysteme für Nachhaltigkeit, deckt alle nachhaltigen Rohstoffe ab, einschließlich Biomasse, zirkuläre Materialien und erneuerbare Energien, sowie den Massenbilanzansatz, eine auf Berechnungen basierende Methode, mit der die Ein- und Ausgänge von Masse innerhalb eines Systems oder eines Prozesses verfolgt werden. Wie von ISCC PLUS definiert, berechnet diese Methode die Verwendung nachhaltiger Materialien, was bedeutet, dass jede operative Einheit in der Lieferkette ISCC-zertifiziert ist, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

"Durch die kontinuierliche Suche nach Möglichkeiten zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks und die Einführung neuer Ansätze, wie z. B. der Massenbilanz, können wir jetzt mehr Lösungen mit verifizierten, nachverfolgbaren, biobasierten und recycelten Rohstoffen in der gesamten Lieferkette anbieten", sagte Nathalie Ruelle, Direktorin für globale Qualität und Nachhaltigkeit bei H.B. Fuller. "H.B. Fuller ist auf dem richtigen Weg, um den schrittweisen Übergang zu alternativen Materialien zu erleichtern und Emissionen zu reduzieren, während wir unseren Kunden helfen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Die Produktionsstätte von H.B. Fuller in Lüneburg, Deutschland, wurde als Compounding-Standort für den Massenbilanzansatz zertifiziert und verwendet diese Methode derzeit zur Herstellung von Advantra® Earthic 9370, einem nahezu klimaneutralen Klebstoff, der in der E-Commerce-, Lebensmittel-, Körperpflege- und Haushaltsverpackungsindustrie verwendet wird. Dieses Produkt investiert über die Massenbilanz in einen hohen Anteil an nachhaltigen und biokreislauffähigen Rohstoffen und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Leistung.

Die Produktionsstätte von H.B. Fuller in Nienburg, Deutschland, wurde als Spezialchemiewerk zertifiziert. Drei der an diesem Standort hergestellten Kernklebstoffe Rakoll® 5010, 5016 and 4020 ersetzen fossile Rohstoffe teilweise durch biologisch erzeugte Rohstoffe, die über den Massenbilanzansatz erzeugt wurden. Dies reduziert nicht nur die CO 2 -Emissionen, sondern hat auch das Potenzial, sich auf andere Herstellungsprozesse und Produkte auszudehnen, wie z. B. Textilien und Automobile.

Über H.B. Fuller:

Seit 1887 ist H.B. Fuller ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Perfektionierung von Kleb- und Dichtstoffen zur Verbesserung von Produkten und Leben konzentriert. Mit einem Nettoumsatz von 3,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 bringt H.B. Fuller Menschen, Produkte und Prozesse zusammen, die Antworten auf einige der größten Herausforderungen der Welt geben und diese lösen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte, lohnende Verbindungen zu Kunden in den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Medizin, Transport, Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bauwesen, Holzverarbeitung, allgemeine Industrie und andere Verbrauchergeschäfte. Und unser Versprechen an unsere Mitarbeiter bietet ihnen die Möglichkeit, innovativ zu sein und sich zu entwickeln. Erfahren Sie mehr unter www.hbfuller.com.

