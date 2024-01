Straubing (ots) -



Was aber nicht geht, ist, Deutschen, die sich "nicht assimilieren" (was soll das überhaupt heißen und wer entscheidet darüber?), das Recht abzusprechen, in ihrem eigenen Land zu leben. Eine Unterscheidung danach, welche Hautfarbe oder Religion jemand hat, ob er oder seine Eltern hier oder anderswo geboren wurden oder ob er auch brav einmal in der Woche Schnitzel mit Kartoffelsalat isst, darf es nicht geben. Deutsch ist deutsch. Wer das infrage stellt, ist ein Verfassungsfeind und gehört mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft.



